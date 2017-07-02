أشارت نتائج استطلاع للرأي العام أجرته كلية لندن للاقتصاد إلى أن 6 من كل 10 بريطانيين يرغبون في الحفاظ على صفة مواطن بالاتحاد الأوروبي بعد “بريكست”.

وذكر تقرير نشرته اليوم الأحد صحيفة “جارديان” البريطانية أن هذه الفكرة تحظى بدعم قوي (85%) بين مواطنين تتراوح عمرهم بين 18 و24 عاما، وكذلك بين سكان عاصمة لندن (80%).

وذكرت الصحيفة أن العديد من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن جاهزيتهم لدفع ضريبة يتجاوز مبلغها 400 جنيه استرليني من أجل الحفاظ على الجواز الأوروبي الذي يتيح لصاحبه حق العمل والدراسة والسفر في أراضي الاتحاد.

ولفت الأستاذ في العلوم السياسية، مايكل بروتير، إلى أن هذا المبلغ يتجاوز ذلك الذي يدفعه المواطنون البريطانيون في الوقت الحالي إلى خزانة الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن 10% فقط من المواطنين يدعمون موقف حكومتهم الداعي إلى سحب حق التصويت من المواطنين الأوروبيين، بينما يدعو 25% إلى الحفاظ على الوضع الراهن، ويطالب 48% بتوسيع حق مواطني الدول الأوروبية في التصويت داخل المملكة المتحدة ليطال الانتخابات العامة أيضا.