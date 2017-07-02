قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي إن المرأة هي قوة مصر الناعمة في الداخل وسفيرتها في الخارج وكلاهما في قلب ووجدان الوطن، مشيدة بالجهود التي تبذلها في تربية الأجيال والحفاظ على أسرتها بالإضافة إلى مشاركتها في التنمية حيث أثبتت كفاءتها وقدرتها في القيام بجميع الأدوار بنفس الكفاءة إذا أتيحت الظروف المواتية لذلك.

جاء ذلك في كلمة رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة والتعليم العالي والتربية والتعليم والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومحافظي جنوب سيناء والقاهرة.

وقالت إن المرأة المصرية وقفت تساند وتدافع عن وطنها في أصعب الظروف السياسية وهي العالمة والمخترعة والمبدعة والفنانة في مجالات القانون والاقتصاد والصحة والثقافة والمال والأعمال والتنمية البشرية والإعلام بالإضافة إلى كونها ربة المنزل على درجة عالية من التميز.

وأشارت إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، وذلك في خطوة تاريخية تعكس إيمانه بدور المرأة في التنمية الحقيقية التي لن تتحقق سوى بالتعاون بين الرجل والمرأة، ووجهت التحية والتهنئة باسمها وبالنيابة عن المرأة المصرية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لثورة 30 يونيو التي أعادت للوطن هويته ووجهه الحقيقي، وحيت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مساندة حكومته للمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت أن المؤتمر سيناقش إستراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أعدها المجلس القومي للمرأة، مشيدة بمشاركة جمع غفير من الرجال في أعمال المؤتمر مما يؤكد أن القضية ليست قضية رجل وامرأة وإنما قضية تنمية مجتمع.

وأكدت أن المؤتمر يعقد في ظل ما تسعى إليه مصر من دعم التواصل بين أبنائها في الداخل والخارج بهدف خلق كوادر استثنائية قادرة على غبور أزمات مصر،مشيرة إلى حملة “التاء المربوطة” التي أحدثت صدى عالميا انعكس في رغبة عدد من الدول في الاحتذاء بهذه الحملة وتطبيقها.‎