سجلت درجات الحرارة في اليونان رقما قياسيا أمس السبت الأول من يوليو/تموز، حيث فاقت 40 درجة مئوية، ما تسبب في وقوع إصابات وحالات إغماء تم نقلها إلى المستشفيات.

وأعلن موقع “meteo.gr”، أن درجات الحرارة في جزيرة كريت، وصلت إلى 45.9 درجة، يوم السبت. هذا ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 33 – 34 درجة ابتداء من الاثنين المقبل.

ودفع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة، المركز اليوناني للوقاية والعلاج، إلى إصدار توصيات، للوقاية من الحرارة وضربات الشمس، داعيا المواطنين إلى تجنب أشعة الشمس، وشرب المياه بكمية أكثر من المعتاد.

وفتحت بلدية أثينا 9 مراكز مجهزة بمكيفات، حيث يمكن للمواطنين الانتظار بداخلها. هذا ورغم تحذيرات رجال الإطفاء من خطر الحرائق، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فقد اندلع في اليونان عدد من الحرائق.

وأعلنت مصادر في وزارة الصحة أن المستشفيات استقبلت عشرات الأشخاص يعانون من مشاكل في القلب، والدوار وأعراض ضربات الشمس، مشيرة إلى أن هناك شخصان حالتهما خطيرة.