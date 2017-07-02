أعلنت السلطات الروسية أن حرائق الغابات التي اندلعت في إقليم زابايكاليه شرقي روسيا، التهمت 33 ألف هكتار من أراضي الإقليم.

وبحسب وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية، فإن 196 مركبة، وعددا من الطائرات، إضافة إلى أكثر من ألف شخص يشاركون في إخماد حرائق الغابات في المنطقة.

وأوضحت السلطات المحلية أن درجة الحرارة المرتفعة تعقد الوضع في الإقليم وقد تتسبب في انتشار الحرائق.

يذكر أن السلطات كانت قد أعلنت، في 27 يونيو الماضي، حالة الطوارئ في المنطقة، ودعت السكان إلى عدم ارتياد الغابات.