العثور على مومياء عمرها أكثر من 1700 سنة في الصين

عثر مجموعة من علماء الآثار، خلال عمليات التنقيب، على مومياء لرجل عمرها أكثر من 1700 سنة، حيث تعد من أقدم المومياء التي عثر عليها في هذه المنطقة. وأجريت الحفريات على ...