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رئيس الحكومة التونسية يوقع على زيادة مرتبات ومنح العاملين في 21 قطاعا
يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي المكلف

رئيس الحكومة التونسية يوقع على زيادة مرتبات ومنح العاملين في 21 قطاعا

2017-07-02 13:18:45
أ ش أ

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأحد أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد، وقع بالموافقة على القرارات المتعلقة بزيادات في أجور العاملين بـ21 قطاعا، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الأطراف الاجتماعية.

وتقدر الزيادة بنسبة 6% في الأجور والمنح للعاملين في قطاعات خاضعة للاتفاقيات المشتركة القطاعية.

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