اتهمت النائبة العراقية عالية نصيف، اليوم الأحد، وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب بالتطاول على العراق، مطالبة وزارة خارجية بلادها بإيضاح موقفها من تلك الواقعة.

وقالت نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي، في بيان لها، إن “وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب ألقى كلمة في مؤتمر لمنافقي خلق عبّر فيها عن أزمته الأخلاقية وإفلاسه الفكري، وتطاول على العراق شعبًا وحكومةً بكلام بذيء لا يصدر إلا من شخص أعماه الحقد والكراهية ويعتاش على الفتن والأزمات”.

وأضافت: “كان الأجدر بهذا الشخص أن يراعي مبادئ حسن الجوار وأن يعرف حجم العراق ووزنه خاصة بعد أن حقق الانتصارات على تنظيم “داعش” الذي لم يقتصر إرهابه على العراق بل شمل العديد من دول المنطقة والعالم”.

وتابعت: “بدلًا من أن يقدم الشكر والامتنان للعراق الذي خاض أبناؤه حربًا بالنيابة عن العالم نجده يتطاول علينا في مؤتمر تافه مدفوع الثمن”، داعية وزارة الخارجية العراقية إلى “توضيح موقفها من هذه الإساءة للعراق، وأن تطالب الجانب الأردني بتقديم اعتذار للشعب العراقي الذي يكن كل الاحترام لأشقائه الأردنيين ولكل شعوب المنطقة”.