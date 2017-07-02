قال محمد زكريا سراج الدين رئيس اللجنة الأمنية ببطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عاما لكرة السلة والمقامة بالصالة المغطاه لاستاد القاهرة الدولي، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح البطولة العالمية دليل على قوة الملف الأمني.

وقال سراج الدين إن حضور السيسي لافتتاح البطولة نتاج جهد اللجنة المنظمة للبطولة على مدار شهور عديدة من الاستعداد القوي لاستضافة الحدث العالمي لكي يليق باسم مصر، خاصة مع مشاركة 16 منتخبا من أقوى منتخبات العالم في كرة السلة.

وأوضح رئيس اللجنة أن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة لاقت قبولا وارتياحا من الاتحاد الدولي للعبة “فيبا” ومن بعض الدول الكبرى المشاركة في هذا الحدث كمنتخبات أمريكا، نيوزيلندا، ألمانيا، خاصة بعد اعتراضهم من البداية علي المشاركة في البطولة لتخوفهم من الوضع الأمني في مصر ولكن بعد مجيئهم إلى القاهرة واطمئنانهم علي جميع الاستعدادات على أرض الواقع ساهم في نجاح افتتاح البطولة وإقامة 8 مباريات في اليوم الأول على صالتي 1 ، 2 بإستاد القاهرة.

واختتم محمد سراج الدين تصريحاته أن اللجنة المنظمة أبدت سعادتها واعتزازها الكبير بحضور الرئيس للافتتاح وهو ما أضاف لليوم وللبطولة وأثراها بشكل كبير.