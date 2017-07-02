أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت في إطار سياسة العقوبات التي تفرضها على عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية تقديم دعاوي قضائية ضدهم تطالبهم بدفع تعويضات تصل الى ملايين الشواكل.

وقالت الصحيفة ان النيابة العامة في لواء القدس بدأت بإجراء كهذا، وقدمت إلى المحكمة المركزية في المدينة، دعوى، تعتبر سابقة من نوعها، تطالب فيها أرملة أحد منفذي العمليات وأولادها القاصرين بدفع تعويضات مالية لقاء الضرر الذي سببه زوجها للدولة.مشيرة إلى أن هذه هي الدعوى الأولى من بين سلسلة من الدعاوى المشابهة التي سيتم تقديمها قريبا ضد عائلات منفذي العمليات، حسب النيابة.

وتم تقديم الدعوى الأولى، قبل اسبوع ونصف، ضد ورثة فادي قنبر الذي قتل اربعة جنود في عملية الدهس التي نفذها في حي قصر المندوب السامي في يناير الماضي. وقد ترك قنبر خلفه أرملته واربعة اولاد قاصرين، تتراوح اعمارهم بين سنة وثماني سنوات. وتطالب إسرائيل أرملة قنبر بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، ومن بينها ثمن النصب التي أقيمت على قبور الجنود ودفع تعويضات لعائلاتهم وللجرحى. وحسب الدعوى فإن التكلفة التقديرية تصل إلى مليوني شيكل لكل عائلة (الدولار 3.5 شيكل).

وكان قنبر قد خرج في الثامن من يناير الماضي من منزله في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، وأصاب عمدا بشاحنته مجموعة من الجنود الشبان الذين كانوا يقومون بجولة في حي قصر المندوب السامي. وقتل خلال العملية اربعة جنود وأصاب 13، من بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح بالغة. وتم قتل قنبر من قبل جنود ومدنيين.

وعلى الفور بدأت سلطات الاحتلال سلسلة من العقوبات ضد عائلته، كان من بينها طردها من منزلها وإغلاقه، وبدء إجراءات ضد 12 شخصا من عائلته، بينهم والدته واخوته الصغار، لإلغاء الإقامة التي يحملونها في القدس، وهو ما يعني طردهم إلى الضفة الغربية.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي في شرحه للخطوات التي تم اتخاذها ان “المقصود قرار يشير الى عهد جديد ضد الارهاب.. منذ الان سيعرف كل من يتآمر، يخطط او يفكر بتنفيذ عملية ان ابناء عائلته سيدفعون ثمنا باهظا لقاء عمله”.