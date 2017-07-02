"هآرتس": إسرائيل تطالب عائلات الفلسطينيين منفذي العمليات بدفع تعويضات بملايين الشواكل2017-07-02 13:10:58
أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت في إطار سياسة العقوبات التي تفرضها على عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية تقديم دعاوي قضائية ضدهم تطالبهم بدفع تعويضات تصل الى ملايين الشواكل.
وقالت الصحيفة ان النيابة العامة في لواء القدس بدأت بإجراء كهذا، وقدمت إلى المحكمة المركزية في المدينة، دعوى، تعتبر سابقة من نوعها، تطالب فيها أرملة أحد منفذي العمليات وأولادها القاصرين بدفع تعويضات مالية لقاء الضرر الذي سببه زوجها للدولة.مشيرة إلى أن هذه هي الدعوى الأولى من بين سلسلة من الدعاوى المشابهة التي سيتم تقديمها قريبا ضد عائلات منفذي العمليات، حسب النيابة.
وتم تقديم الدعوى الأولى، قبل اسبوع ونصف، ضد ورثة فادي قنبر الذي قتل اربعة جنود في عملية الدهس التي نفذها في حي قصر المندوب السامي في يناير الماضي. وقد ترك قنبر خلفه أرملته واربعة اولاد قاصرين، تتراوح اعمارهم بين سنة وثماني سنوات. وتطالب إسرائيل أرملة قنبر بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، ومن بينها ثمن النصب التي أقيمت على قبور الجنود ودفع تعويضات لعائلاتهم وللجرحى. وحسب الدعوى فإن التكلفة التقديرية تصل إلى مليوني شيكل لكل عائلة (الدولار 3.5 شيكل).
وكان قنبر قد خرج في الثامن من يناير الماضي من منزله في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، وأصاب عمدا بشاحنته مجموعة من الجنود الشبان الذين كانوا يقومون بجولة في حي قصر المندوب السامي. وقتل خلال العملية اربعة جنود وأصاب 13، من بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح بالغة. وتم قتل قنبر من قبل جنود ومدنيين.
وعلى الفور بدأت سلطات الاحتلال سلسلة من العقوبات ضد عائلته، كان من بينها طردها من منزلها وإغلاقه، وبدء إجراءات ضد 12 شخصا من عائلته، بينهم والدته واخوته الصغار، لإلغاء الإقامة التي يحملونها في القدس، وهو ما يعني طردهم إلى الضفة الغربية.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي في شرحه للخطوات التي تم اتخاذها ان “المقصود قرار يشير الى عهد جديد ضد الارهاب.. منذ الان سيعرف كل من يتآمر، يخطط او يفكر بتنفيذ عملية ان ابناء عائلته سيدفعون ثمنا باهظا لقاء عمله”.
-
اليوم .. الزمالك في مواجهة مصيرية أمام كابس يونايتد
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي لمواجهته في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويدخل الفريق ...Sun, 02 Jul 2017 07:29:40 GMT
-
مجلة أمريكية: قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن "ترتيبات تآمرية" بين الأب والابن
تحت عنوان “دسائس القصر في قلب أزمة قطر”، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الحاكم الفعلي لدولة قطر، مؤكدة أن قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن ترتيبات “تآمرية” ...Sun, 02 Jul 2017 08:29:27 GMT
-
وزير الدفاع العراقي معتذرًا: معتقلو "داعش" ليسوا أسرى حرب
تراجع وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، عن وصفه عناصر تنظيم (داعش) المعتقلين بـ”أسرى حرب”، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد المعنى الحرفي للمصطلح. وقال الحيالي في بيان ...Sun, 02 Jul 2017 09:42:16 GMT
-
تأجيل دعوى نجلة الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر لـ12 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى سارة خيرت الشاطر، لإلغاء ...Sun, 02 Jul 2017 09:43:30 GMT
-
فستان والدة ميسي يثير ضجة في حفل زفاف ابنها
صدمت والدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجميع أثناء حفل زفاف ابنها، عندما ارتدت فستانا أثار ضجة، لمخالفته الأعراف والتقاليد الأرجنتينية. وظهرت سيليا ماريا ...Sun, 02 Jul 2017 09:13:25 GMT
-
وزير النقل: نستورد 43 ألف طن يوميا من السولار
عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا اليوم الأحد مع قيادات الطرق والكباري والنقل البري والشركة القابضة للنقل البري وشركة الاتحاد العربي “السوبرجيت” ورئيس ...Sun, 02 Jul 2017 09:13:25 GMT
-
العثور على مومياء عمرها أكثر من 1700 سنة في الصين
عثر مجموعة من علماء الآثار، خلال عمليات التنقيب، على مومياء لرجل عمرها أكثر من 1700 سنة، حيث تعد من أقدم المومياء التي عثر عليها في هذه المنطقة. وأجريت الحفريات على ...Sun, 02 Jul 2017 09:13:25 GMT
-
وزير البترول يشيد بالشراكة الناجحة بين مصر والإمارات
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، على عمق العلاقات الثنائية والشراكة الناجحة بين مصر والإمارات العربية المتحدة ، والتي تدعمها القيادة ...Sun, 02 Jul 2017 08:42:53 GMT
-
اجراء قرعة الحج السياحى غدا الاثنين
صرحت إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ، أن القرعة الإلكترونية للحج السياحي ستجرى غدا ” الإثنين ” ، حيث يتنافس 108 آلاف و473 مواطنًا على 36 ألف ...Sun, 02 Jul 2017 08:31:39 GMT