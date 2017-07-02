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إحياء ذكرى الأربعين على رحيل شهداء دير الأنبا صموئيل
الكنيسة الأرثوذكسية المصرية

إحياء ذكرى الأربعين على رحيل شهداء دير الأنبا صموئيل

2017-07-02 13:03:05
محيط: أ. ش. أ

أقيم بدير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا قداس ذكرى الأربعين على رحيل 28 شخصًا وإصابة 24 آخرين إثر قيام مجهولين بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية الصحراوية متوجهاً إلى الدير.

وترأس صلاة قداس الأربعين الأنبا باسيليوس رئيس دير الأنبا صموئيل وبعض من الآباء الكهنة من أبرشيات مطرانية المنيا، بحضور المئات من أهالي الشهداء وأقاربهم.

وكان قد توافد المئات المواطنين، صباح اليوم الأحد، على دير الأنبا صموئيل، غرب مدينة العدوة؛ لإحياء الذكرى.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من تواجدها الأمني بمدخل طريق الدير بالظهير الصحراوي الغربي وتم نشر فرق أمنية على طول طريق الدير.

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