 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 01:57 مساءً
روابط سريعة
غارات أمريكية تقضي على قيادي في "القاعدة" بجنوب اليمن
الحرب في اليمن

غارات أمريكية تقضي على قيادي في "القاعدة" بجنوب اليمن

2017-07-02 13:05:40
متابعات

شنت طائرات أمريكية سلسلة غارات جوية على معسكر لقيادات وعناصر تنظيم القاعدة في منطقة “وادي الملح” التابع لمديرية الوضيع في محافظة أبين جنوب اليمن، أسفرت عن مصرع القيادي في القاعدة إبراهيم العدني وعدد من مرافقيه.

وأفاد شهود عيان وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد بأن الغارات استهدفت مواقع تمركز عناصر للقاعدة يعتقد أنها تشكل معسكرا لتدريب مقاتلي التنظيم الذي ينتشر في عدد من مناطق أبين منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري يمني إن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني تواصل نزع الألغام التي زرعتها المليشيات عشوائيا في المناطق المحررة شمال غربي صرواح، مشيرا إلى أن عملية نزع الألغام تتركز في “وادي الملتقى” الفاصل بين مركز مديرية صرواح وجبال هيلان من جهة الشمال، وذلك بعد أن استعادت قوات الشرعية السيطرة عليه خلال الساعات الماضية.

ولفت المصدر إلى أن الجيش الوطني عثر على كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات بعد سيطرته على مدرسة نجران في منطقة المخدرة بمديرية صراوح في محافظة مأرب والتي حولتها المليشيات إلى مخزن للأسلحة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3