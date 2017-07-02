شنت طائرات أمريكية سلسلة غارات جوية على معسكر لقيادات وعناصر تنظيم القاعدة في منطقة “وادي الملح” التابع لمديرية الوضيع في محافظة أبين جنوب اليمن، أسفرت عن مصرع القيادي في القاعدة إبراهيم العدني وعدد من مرافقيه.

وأفاد شهود عيان وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد بأن الغارات استهدفت مواقع تمركز عناصر للقاعدة يعتقد أنها تشكل معسكرا لتدريب مقاتلي التنظيم الذي ينتشر في عدد من مناطق أبين منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري يمني إن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني تواصل نزع الألغام التي زرعتها المليشيات عشوائيا في المناطق المحررة شمال غربي صرواح، مشيرا إلى أن عملية نزع الألغام تتركز في “وادي الملتقى” الفاصل بين مركز مديرية صرواح وجبال هيلان من جهة الشمال، وذلك بعد أن استعادت قوات الشرعية السيطرة عليه خلال الساعات الماضية.

ولفت المصدر إلى أن الجيش الوطني عثر على كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات بعد سيطرته على مدرسة نجران في منطقة المخدرة بمديرية صراوح في محافظة مأرب والتي حولتها المليشيات إلى مخزن للأسلحة.