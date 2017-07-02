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رئيس تشاد يعرض توصيات مؤتمر الشباب بالقمة الأفريقية
الرئيس السوداني البشير يلتقي رئيس تشاد ادريس ديبي

رئيس تشاد يعرض توصيات مؤتمر الشباب بالقمة الأفريقية

2017-07-02 12:52:53
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تسلم ادريس ديبي رئيس دولة تشاد، خلال حفل ختام مؤتمر الشباب الافريقي، توصيات المؤتمر والتي شكلها شباب الدول الافريقية علي مدار فعاليات المؤتمر، والذي أقيم خلال الفترة ٢٩ حتي ١ يوليو ٢٠١٧ بالعاصمة التشادية إنجمينا .

وأوضح حسن غزالي -منسق عام مكتب الشباب الافريقي ونائب الامين العام لاتحاد الشباب الافريقي، أن مؤتمر الشباب الافريقي يعقد تحت رعاية رئيس تشاد وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان وبتنظيم اتحاد الشباب الافريقي وهو الاتحاد الذى يضم في عضوية مكتبه التنفيذي جمهورية مصر العربية كممثل لمنطقة شمال افريقيا.

وأضاف ان التوصيات خرجت من خلال ورش وجلسات نقاشية ادارها اتحاد الشباب الافريقي فى المحاور التي حددتها خارطة الاتحاد الافريقي، حول تسخير العائد الديمجرافي من خلال الاستثمار فى الشباب وهي التعليم وتنمية المهارات، والحكم الرشيد وتمكين الشباب، والتوظيف وريادة الاعمال، والصحة والرفاهية بالاضافة الي محور الهجرة والسلم والامن.

من جهته، أعرب رئيس تشاد عن امتنانه وتقديره للشباب المشارك في المؤتمر لقدرتهم على تشكيل التوصيات التي سيقوم بدوره بتسليمها والقائها على رؤساء وملوك الدول الافريقية خلال القمة الافريقية التي ستنعقد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

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