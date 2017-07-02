الحرارة في العراق تتجاوز 50 درجة2017-07-02 12:50:39
أصدرت هيئة “الأنواء والرصد الزلزالي”، توقعات بتجاوز معدل درجات الحرارة العظمى في العراق 50 درجة مئوية.
وذكر بيان هيئة الأنواء أن “طقس يوم غد الإثنين، سيكون في كافة المناطق صحوًا حارًا، مع ظهور قطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد يبلغ 49 درجة”.
وأضاف البيان أن “طقس الثلاثاء، سيكون في جميع المناطق، صحوًا حارًا مع ظهور قطع من الغيوم تتكاثر ليلًا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلًا عن اليوم السابق، لتصل درجات الحرارة العظمى في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى 50 درجة أو أكثر”.
ولفت البيان إلى أن “طقس الأربعاء سيكون في المناطق كافة صحوًا وحارًا مع ظهور قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلًا عن اليوم السابق لتصل العظمى منها في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى 50 درجة أو أكثر”.
وأشار بيان الهيئة إلى أن “طقس الخميس سيكون في المناطق كافة صحوًا وحارًا، مع ظهور قطع من الغيوم، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلًا في المنطقتين الشمالية والوسطى، ومقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق”.
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