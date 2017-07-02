 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 01:57 مساءً
روابط سريعة
إصابة 10 أشخاص إثر ثوران بركان في جزيرة "جاوة" الأندونيسية
بركان - اندونيسيا‎

إصابة 10 أشخاص إثر ثوران بركان في جزيرة "جاوة" الأندونيسية

2017-07-02 12:47:53
أ ش أ

أصيب عشرة أشخاص اليوم الأحد جراء ثوران بركان في جزيرة “جاوة” الرئيسية في إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - إن ثوران البركان في مدينة “دينج بلاتوه” تسبب في ارتفاع الحمم البركانية والطين والرماد إلى قرابة 50 مترا.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات التي لحقت بهم بسبب الثوران المفاجئ للبركان.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3