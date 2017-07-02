الجيش اليمني يبدأ نزع الألغام من مناطق غرب "مأرب"2017-07-02 12:44:26
أفاد مصدر أمني يمني بأن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني، بدأت في نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات عشوائيا في المناطق المحررة شمال غربي صرواح بمحافظة مأرب.
وقال المصدر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد - إن عملية نزع الألغام تتركز في وادي الملتقى الفاصل بين مركز مديرية صرواح وجبال هيلان من جهة الشمال، وذلك بعد أن استعادت قوات الشرعية السيطرة عليه خلال الساعات الماضية.
وأشار المصدر إلى أن الجيش الوطني عثر على كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات بعد سيطرته على مدرسة نجران في منطقة المخدرة والتي حولتها الميليشيات إلى مخزن للأسلحة.
وتشهد جبهة غرب مأرب مواجهات متواصلة حيث يشدد الجيش الوطني حصاره على جيوب الميليشيات في مركز مديرية صرواح، في حين تدور معارك عنيفة شمال وادي الملتقى باتجاه مواقع الميليشيات في جبال هيلان غرب المحافظة.
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