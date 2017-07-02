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مصدر بالاتصالات: 4% زيادة في فواتير الإنترنت و1% للتليفون الأرضي
تليفون . اتصال . هاتف

مصدر بالاتصالات: 4% زيادة في فواتير الإنترنت و1% للتليفون الأرضي

2017-07-02 13:01:10
أ ش أ

كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم تطبيق زيادة نسبتها 4 في المائة على قيمة فواتير خدمات الإنترنت الثابت ” ADSL ” بداية من شهر سبتمبر القادم .

وأضاف المصدر، أن هذا يأتي تطبيقا لقانون القيمة المضافة الذي صدر في سبتمبر 2016 ، وبمقتضاه يتم تطبيق 14 في المائة قيمة مضافة بدلا عن 10 في المائة.

وكشف المصدر أنه تم تطبيق زيادة نسبتها 1 في المائة على قيمة فواتير خدمات التليفون الأرضي اعتبارا من أول يوليو الجاري.

وأوضح المصدر أن هذه الزيادة تأتي تطبيقا لقانون القيمة المضافة والذي بمقتضاه يتم تطبيق 14 في المائة قيمة مضافة بدلا عن 13 في المائة.

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