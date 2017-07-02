بالصور.. نشطاء يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على قمة مجموعة العشرين

نظم ناشطون، تابعون لمنظمة السلام الأخضر، اليوم الأحد، مظاهرات فى ميناء هامبورج بألمانيا ،مناهضة لاجتماع قادة مجموعة العشرين. بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وحمل الناشطون لافتات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقاموا بتعليقها على أحد السفن التجارية التى تحمل أحد حمولات افحم.

يذكر أن، حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من النزوع إلى “الحمائية” والإنعزالية”” قبل قمة مجموعة العشرين فى المانيا، فى نقد مبطن لمواقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى سيشارك فى القمة.

وقالت ميركل أمام مجلس النواب فى برلين بشأن قمة مجموعة العشرين التى ستعقد يومى 7 و8 يوليو بهامبورج، “أن من يظنون أن الحمائية والإنعزالية” هى الحل لتسوية مشاكل العالم “يرتكبون خطأ كبيرا”.

وأكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن أوروبا “مصممة اكثر من أى وقت مضى” على مكافحة التغير المناخى وذلك بعد انسحاب واشنطن من اتفاق باريس حول المناخ وقبل أيام من قمة مجموعة العشرين.

وقالت ميركل أمام مجلس النواب فى برلين لدى تطرقها إلى قمة مجموعة العشرين فى هامبورج أن التغير المناخى “تحد وجودى” للانسانية وأن اتفاق باريس “غير قابل للتفاوض” مجددا.