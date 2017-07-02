مكتبة الأسكندرية تحتفل بتخرج أعضاء رابطة الصفوة الأفريقية غدا2017-07-02 12:29:04
تنظم مكتبة الأسكندرية، غدا الاثنين، الاحتفالية السنوية الخامسة لتخريج أبنائها من أعضاء رابطة الصفوة الأفارقة، بحضور عدد من سفراء الدول الأفريقية، وممثلي وزارة الخارجية المصرية، والاتحاد الأفريقي.
وقال الدكتور صلاح سليمان كبير خبراء مكتبة الأسكندرية، في تصريح له،” إن برنامج رابطة الصفوة الأفارقة أصبح يضم العديد من المشاركين، والأعضاء القدامى الذين يستكملون دراساتهم العليا خارج وداخل القارة السمراء أو يشاركون في صنع الحياة في بلادهم بعد عودتهم وتخرجهم، كما أصبح للبرنامج فروع في بعض الدول الأفريقية كأوغندا وناميبيا تقوم على نفس الرسالة الهادفة إلى نقل المعرفة وحمل لواء التنوير.
يذكر أن رابطة الصفوة الأفارقة تشكلت بمكتبة الأسكندرية منذ أوائل العام 2011 لتضم في عضويتها في البداية مجموعات من الطلاب المصريين، وأقرانهم من الدول الأفريقية الدارسين بجامعة الأسكندرية، وسرعان ما انضم إليهم عدد آخر من طلاب الجامعات الأخرى كجامعة القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية، وتستهدف الرابطة بدء ورعاية علاقات مشتركة بين الشباب القادمين من تلك الدول وبعضهم البعض أملاً في تشابك مصالحهم ومصالح بلدانهم مع بعضها البعض وتنمية هذه العلاقات عبر لقاءات تقوم على الحوار وتبادل المعارف والخبرات والتعرف على الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية من أجل التعاون وبناء القدرات.
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