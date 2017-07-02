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"الإعلام الفلسطينية": اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للنائبة خالدة جرار عدوان سافر
خالدة جرار - نائبة فلسطينية

"الإعلام الفلسطينية": اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للنائبة خالدة جرار عدوان سافر

2017-07-02 13:15:06
أ ش أ

أكدت وزارة الإعلام الفلسطينية أن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار يعد عدوانًا سافرًا على ممثلي شعبنا المنتخبين.

ودعت الوزارة -في بيان اليوم الأحد- أنصار الحرية وحقوق الإنسان وأعضاء برلمانات العالم للضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح جرار دون قيد أو شرط، مضيفة :”لأنها مناضلة تدافع عن قضايا شعبنا وحقوقه المشروعة، وفق ما كفلته كل الشرائع والقوانين”.

وقالت الوزارة إن اعتقال جرار -التي أفرج عنها منتصف العام الماضي بعد قضاء 14 شهرًا- يجب أن يفتح الباب على مواصلة اعتقال 13 نائباً من أعضاء المجلس التشريعي؛ لأن استمرار احتجازهم مخالف لكل القوانين، ويُدلل على استهداف إسرائيل لقيادتنا ورموزنا ونوابنا.

وأهابت بوسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية العاملة في فلسطين تسليط الضوء على إرهاب دولة الاحتلال في اعتقال النواب الفلسطينيين المنتخبين، في سابقة متواصلة منذ سنين، هي الأولى دوليًا.

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