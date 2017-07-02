أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الأحد بارتفاع حصيلة ضحايا تفجير دمشق الانتحاري إلى 18 قتيلا.

وأضاف المرصد - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن التفجير الانتحاري استهدف صباح اليوم ساحة التحرير في شرق العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أفادت بأن إرهابيين فجروا ثلاث سيارات مفخخة بشكل متزامن اثنتان منها على طريق المطار والثالثة في ساحة الغدير التي تقع في منطقة ساحة التحرير بشرق العاصمة.