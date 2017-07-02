وزير الاتصالات: أقل سرعة إنترنت لأي مواطن ستكون 4 ميجا بنهاية 20172017-07-02 12:26:19
قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن أقل سرعة إنترنت ستقدمها الشركة المصرية للاتصالات لأي مواطن بالجمهورية ستكون 4 ميجا بنهاية 2017.
وأضاف الوزير - في تصريحات له اليوم على هامش زيارة لمحافظة كفر الشيخ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالبريد والاتصالات بحضور المحافظ اللواء السيد نصر - أن 47 في المائة من الخطوط الحالية يصل إلى أكثر من 4 ميجا و53 في المائة يصل إلى 16 ميجا.
وأكد الوزير أن هناك تحولا كبيرا في الخدمات المقدمة للمواطنين في كفر الشيخ ووصولها لأعلى مستوى من الكفاءة في سبيل التحول إلى المجتمع الرقمي.
وأشار إلى أنه تم تحديث سنترالات كفر الشيخ كما تم مد 360 ألف متر مربع من الفايبر و 146 كابينة (MSAN)، علاوة على 30 ألف مشترك جديد لخدمات الداتا بالمحافظة.
-
اليوم .. الزمالك في مواجهة مصيرية أمام كابس يونايتد
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي لمواجهته في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويدخل الفريق ...Sun, 02 Jul 2017 07:29:40 GMT
-
مجلة أمريكية: قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن "ترتيبات تآمرية" بين الأب والابن
تحت عنوان “دسائس القصر في قلب أزمة قطر”، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الحاكم الفعلي لدولة قطر، مؤكدة أن قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن ترتيبات “تآمرية” ...Sun, 02 Jul 2017 08:29:27 GMT
-
وزير الدفاع العراقي معتذرًا: معتقلو "داعش" ليسوا أسرى حرب
تراجع وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، عن وصفه عناصر تنظيم (داعش) المعتقلين بـ”أسرى حرب”، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد المعنى الحرفي للمصطلح. وقال الحيالي في بيان ...Sun, 02 Jul 2017 09:42:16 GMT
-
تأجيل دعوى نجلة الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر لـ12 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى سارة خيرت الشاطر، لإلغاء ...Sun, 02 Jul 2017 09:43:30 GMT
-
فستان والدة ميسي يثير ضجة في حفل زفاف ابنها
صدمت والدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجميع أثناء حفل زفاف ابنها، عندما ارتدت فستانا أثار ضجة، لمخالفته الأعراف والتقاليد الأرجنتينية. وظهرت سيليا ماريا ...Sun, 02 Jul 2017 09:13:25 GMT
-
وزير النقل: نستورد 43 ألف طن يوميا من السولار
عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا اليوم الأحد مع قيادات الطرق والكباري والنقل البري والشركة القابضة للنقل البري وشركة الاتحاد العربي “السوبرجيت” ورئيس ...Sun, 02 Jul 2017 09:13:25 GMT
-
العثور على مومياء عمرها أكثر من 1700 سنة في الصين
عثر مجموعة من علماء الآثار، خلال عمليات التنقيب، على مومياء لرجل عمرها أكثر من 1700 سنة، حيث تعد من أقدم المومياء التي عثر عليها في هذه المنطقة. وأجريت الحفريات على ...Sun, 02 Jul 2017 09:13:25 GMT
-
وزير البترول يشيد بالشراكة الناجحة بين مصر والإمارات
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، على عمق العلاقات الثنائية والشراكة الناجحة بين مصر والإمارات العربية المتحدة ، والتي تدعمها القيادة ...Sun, 02 Jul 2017 08:42:53 GMT
-
اجراء قرعة الحج السياحى غدا الاثنين
صرحت إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ، أن القرعة الإلكترونية للحج السياحي ستجرى غدا ” الإثنين ” ، حيث يتنافس 108 آلاف و473 مواطنًا على 36 ألف ...Sun, 02 Jul 2017 08:31:39 GMT