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وزير الاتصالات: أقل سرعة إنترنت لأي مواطن ستكون 4 ميجا بنهاية 2017
ياسر القاضي وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: أقل سرعة إنترنت لأي مواطن ستكون 4 ميجا بنهاية 2017

2017-07-02 12:26:19
أ ش أ

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن أقل سرعة إنترنت ستقدمها الشركة المصرية للاتصالات لأي مواطن بالجمهورية ستكون 4 ميجا بنهاية 2017.

وأضاف الوزير - في تصريحات له اليوم على هامش زيارة لمحافظة كفر الشيخ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالبريد والاتصالات بحضور المحافظ اللواء السيد نصر - أن 47 في المائة من الخطوط الحالية يصل إلى أكثر من 4 ميجا و53 في المائة يصل إلى 16 ميجا.

وأكد الوزير أن هناك تحولا كبيرا في الخدمات المقدمة للمواطنين في كفر الشيخ ووصولها لأعلى مستوى من الكفاءة في سبيل التحول إلى المجتمع الرقمي.

وأشار إلى أنه تم تحديث سنترالات كفر الشيخ كما تم مد 360 ألف متر مربع من الفايبر و 146 كابينة (MSAN)، علاوة على 30 ألف مشترك جديد لخدمات الداتا بالمحافظة.

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