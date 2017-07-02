نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، فى إطار متابعتها لأنشطة تنظيم الإخوان الإرهابى المناوئة، فى ضبط 7 من عناصر تنظيم الاخوان الإرهابى، واحباط مخططهم لاستغلال الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وافتعال العديد من الأزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم “الأحد”، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى حول اضطلاع قيادات تنظيم الاخوان الارهابى مؤخراً، بتكليف عناصرها بالمحافظات، باستغلال الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والتنسيق مع مختلف الكيانات المناهضة، لمحاولة افتعال العديد من الأزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية، واعتزام بعض مسئولى الجماعة الإرهابية عقد لقاء تنظيمى فى 30 يونيو، بمنزل الإخوانى حسن على إبراهيم يونس (مواليد 13/8/1955- مهندس زراعى بالمعاش – يقيم بدميانة / مركز بلقاس / الدقهلية)، لتفعيل التكليفات المشار إليها وإعداد الخطط الكفيلة، لاستغلال الأزمات الحالية، خاصةً المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات لتأليب الرأى العام .

وتم استهداف اللقاء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وأسفر ذلك عن ضبط المذكور، وبرفقته 6 من العناصر الإخوانية المشاركة فى اللقاء، وهم كلٍ من، جميل فتوح عبدالجواد صحاب (مواليد 1/1/1963 – موظف – يقيم دميانة مركز بلقاس )، ومحمد إبراهيم نجاح عبدالجواد الصياد ( مواليد 15/8/1972 – حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية – يقيم دميانة مركز بلقاس )، و طه حسين جمعه الشربينى ( مواليد 25/3/1985 – عامل زراعى – يقيم قرية الإصلاح الزراعى مركز بلقاس )، ومحمد على عبده محمد الحلوجى ( مواليد 27/10/1960 – محامى – يقيم قرية قراشى مركز بلقاس )، وأحمد حمدى أحمد مسلم ( مواليد 5/4/1980- حارس أمن بالبنك التجارى الدولى – يقيم منشأة شومانه مركز بلقاس )، وعابد عبدالبديع على على ( مواليد 16/1/1970 – ممرض – يقيم قراشى/مركز بلقاس ).

وعثر بحوزة العناصر المضبوطة على عدد من أجهزة الكمبيوتر، وبعض الأوراق التنظيمية التى تحوى التكليفات الصادرة لهم من قياداتهم، والمتضمنة تحركات الجماعة خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ مخططها الذى يستهدف النيل من مقدرات الدولة وتقويض دعائمها فى مختلف المجالات (الاقتصادية – السياسية – الاجتماعية)، واستغلال احتفالات الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو، لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار .. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق .