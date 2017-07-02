قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الدكتور سمير النيلي، إنه تم فتح باب القبول للدفعة الأولى للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة ، للعام الدراسي 2017 / 2018 من جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف وكيل الوزارة - في تصريح اليوم الأحد - أن شروط القبول والالتحاق بالمدرسة أن يكون الطالب مصري الجنسية ، والحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في ذات العام بمجموع لا يقل عن ٢٢٠ درجة لأبناء مطروح ، و٢٥٠ درجة لطلاب باقي المحافظات ، وألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر 2017 على 18 عامًا ، لافتًا إلى أن نسبة عدد المقبولين من محافظة مطروح لا تزيد على 40% من إجمالي الطلاب المقبولين.

وأوضح أنه يجب أن يكون الطالب المتقدم حسن السير والسلوك طبقًا لشهادة معتمدة من المدرسة التي تخرج منها ، وأن يكون حاصلاً على ٩٥% على الأقل في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم ، وإجادة استخدام الحاسب الآلي ، وأن يجتاز الكشف الطبي بالمديرية التابعة لها المدرسة ، واجتياز اختبار السمات الشخصية من التفكير الإبداعي والذكاء ، واجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح ، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم استكمال العدد المطلوب للمدرسة “75 طالبًا” يمكن النزول بالحد الأدنى للقبول.

وقال وكيل الوزارة إن المستندات المطلوبة ملف التقديم ، وصورة من شهادة النجاح في الإعدادية ، وشهادة الميلاد المميكنة ، و8 صور شخصية 4×6 ، وصورة الرقم القومي للوالدين أو ولي الأمر ، وأصل فاتورة الكهرباء لقاطني محافظة مطروح ، وشهادة حسن سير وسلوك معتمدة من المدرسة الحاصل منها على الإعدادية ، وتقديم شهادات التقدير الحاصل عليها أو شهادات في أي مجال من مجالات الأنشطة المختلفة ، مضيفًا أنه سيتم تقديم الملفات في الفترة من 1 حتى 15 يوليو الحالى بمديرية التربية والتعليم بمطروح.