أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، حالة الطوارئ لهبوط طائرة اضطراريًا، أصيبت بعطل فنى بعد إقلاعها من مطار الغردقة في طريقها إلى مدينة وارسو.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، بتلقي برج المراقبة إشارة من قائد طائرة شركة اير كايرو، رحلة رقم 601 والمتجهة من الغردقة متجهة الي مدنية وارسو، بالسماح له بالهبوط إضطراريًا بعد إصابتها بعطل فني بعد اقلاعها من مدينة الغردقة.

وأضافت المصادر، أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، ونجح قائد الطائرة في الهبوط بالطائرة بسلام، وتم إنزال الركاب، واستدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل، ولم يحدد بعد موعد إقلاعها الي مدينة وارسو