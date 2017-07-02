صادق اليوم الأحد، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على قانون يلغى العطلة الأسبوعية بعد موافقة البرلمان التركى عليه.

وذكر المركز الإعلامى للرئاسة فى بيانه أن الرئيس أردوغان وافق على القانون رقم 7033 المتعلق بإجراء تعديلات في بعض القوانين والمراسيم لتطوير الصناعة ودعم الإنتاج، بموجب البند الأول من الفقرة الثانية للمادة رقم 104 للدستور والفقرة الأولى من المادة 89.

وألغت هذه التعديلات الجديدة المادة القانونية التى كانت تفرض تخصيص يوم عطلة فى الأسبوع للعمال، الأمر الذى يفتح الباب أمام الشركات والمؤسسات الاقتصادية لمطالبة عمالها بالعمل فى كل أيام الأسبوع دون عطلة.

وأرجعت الحكومة التركية سبب هذه الخطوة إلى تخفيف العبء الإضافى الناتج عن ضرورة حصول المؤسسات الصناعية على تراخيص من البلديات للعمل خلال أيام العطلة الأسبوعية أيضا، لكن هذا التعديل سيمكن فى الوقت ذاته أصحاب الأعمال من دفع عمالهم إلى العمل سبعة أيام، ما يعنى حرمانهم من عطلتهم الأسبوعية.

ومن المقرر أن تدفع وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجية عامين 1700 ليرة راتبا لـ10% من موظفى الشركة التى توظف عاملين فى “البحث والتطوير”، فيما سيتولى أصحاب العمل أو نوابهم إدارة خدمات الصحة والأمن الوظيفى فى الشركات التى يعمل فيها أقل من 50 شخصا وتقع فى الفئة الأقل خطورة.