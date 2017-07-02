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«الإدارية العليا» ترفض حل حزب الحرية والعدالة
مقر حزب الحرية والعدالة\

«الإدارية العليا» ترفض حل حزب الحرية والعدالة

2017-07-02 12:05:09
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قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة،  بعدم قبول الدعوى المقامة من سامى محمد الروبى، التي تطالب بحل أحزاب الحرية والعدالة والوسط والثورة والأصالة والفضيلة.

واختصمت الدعوى رقم ٢١٣٧٨ لسنة ٦٣ قضائية عليا رئيس لجنة الأحزاب السياسية، وذكرت أن الدستور منع قيام الأحزاب على أساس دينى.

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