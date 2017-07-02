أعلن وزير الإسكان والإعمار الإسرائيلي، يواف جالانت، اليوم الأحد، أن إسرائيل لن تسمح بإنشاء نظام صاروخي إيراني في لبنان.

وأضاف جالانت، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي، “أن الوضع الذي ستكون فيه إيران حاضرة في دمشق وستخلق محور قاري من الخليج الفارسي إلى البحر المتوسط يعد وضعا خطيرا لإسرائيل.

وأوضح قائلا “لا يمكننا السماح بذلك حتى لو استخدمنا القوة من أجل هذا الأمر، لقد كنا نقوم بذلك لعدة سنوات بطريقة إيجابية”