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استقرار أسعار الدولار عند 17.95 جنيها للشراء و18.05 جنيها للبيع
دولار

استقرار أسعار الدولار عند 17.95 جنيها للشراء و18.05 جنيها للبيع

2017-07-02 12:03:13
أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد.

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنكي (الأهلي ومصر) 95ر17 جنيه للشراء والبيع 05ر18 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك البركة والأهلي اليوناني سجل سعر الدولار 05ر18 جنيه للشراء و15ر18 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي، وبنك القاهرة بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها، والبيع 10ر18 جنيه.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ اليوم سعر الدولار 07ر18 جنيه للشراء والبيع 17ر18 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن الريال القطري في البنك الأهلي بلغ سعر الشراء 73ر4 جنيه، والبيع 96ر4 جنيه.

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