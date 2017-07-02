زيادة عدد المواليد في سويسرا منذ 45 عاما

شهدت سويسرا مجئ المزيد من المواليد في عام 2016 أكثر من أي عام آخر منذ عام 1972 . وأفاد المكتب الاتحادي للإحصاء بأن عدد المواليد ارتفع بنسبة 5ر1 % في العام السابق إلى 87 ألفا ...