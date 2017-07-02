

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن مصر قادرة بسيداتها النابغات للوصول إلى مصاف أعظم الدول، مثمنا جهد كل مصري بالخارج تحمل المتاعب لتحقيق النجاحات .

وقال إسماعيل - في كلمته خلال مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - “يسعدني في البداية أن أنقل إليكم تحيات الرئيس السيسي وإيمانه العميق بدور المرأة المصرية في الماضي والحاضر والمستقبل.. وتأكيده على أن تنمية مصر وتقدمها واستقرارها لم يكن ليتم لولا مشاركة المرأة المصرية في كافة الحياة” .