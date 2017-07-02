انتقد نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، تصوير عدد من حكومات الغرب وبعض وسائل الإعلام الخلاف مع قطر على أنه نزاع مع دول الخليج.

وكتب نجيب ساويرس تغريدة على «تويتر» قال فيها: «يا له من أمر مضحك.. بعض حكومات الغرب ووسائل الإعلام تصور الخلاف مع قطر على أنه نزاع مع دول الخليج ومصر، وليس على وقف الإرهاب».