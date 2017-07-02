 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 12:15 مساءً
روابط سريعة
ساويرس ينتقد موقع حكومات الغرب ووسائل الإعلام من قطع العلاقات مع قطر
نجيب ساويرس

ساويرس ينتقد موقع حكومات الغرب ووسائل الإعلام من قطع العلاقات مع قطر

2017-07-02 11:44:14
متابعات

انتقد نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، تصوير عدد من حكومات الغرب وبعض وسائل الإعلام الخلاف مع قطر على أنه نزاع مع دول الخليج.
وكتب نجيب ساويرس تغريدة على «تويتر» قال فيها: «يا له من أمر مضحك.. بعض حكومات الغرب ووسائل الإعلام تصور الخلاف مع قطر على أنه نزاع مع دول الخليج ومصر، وليس على وقف الإرهاب».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3