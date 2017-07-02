قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى سارة خيرت الشاطر، لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر لجلسة 12 سبتمبر المقبل.

قالت الدعوى رقم 70282 لسنة 69 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية بصفته إن الطاعنة لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.

وأضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد، وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.

وأوضحت أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية، ولم يمكن الاطلاع عليها، ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر.