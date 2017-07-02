تخطى إعلان فيلم “الأصليين” حاجز الـ9 ملايين مشاهدة على موقع “فيس بوك”، وهو العمل الذى ينافس فى سباق أفلام عيد الفطر المبارك، فى أكثر من 40 دار عرض سينمائى بالقاهرة والمحافظات، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة ريد ستار وتوزيع دولار فيلم، وبطولة منة شلبي وخالد الصاوى وماجد الكدواني، وكندة علوش ومحمد ممدوح.

إعلان فيلم الأصليين على “الفيس بوك” إعلان فيلم الأصليين على “الفيس بوك”

يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم ينافسون فى سباق عيد الفطر السينمائى منهم أحمد السقا وغادة عادل وأمير كرارة بفيلم “هروب اضطرارى”، وتامر حسنى واللبنانية نور والتونسية درة بفيلم “تصبح على خير”، و”محمد هنيدى وباسم سمرة بفيلم “عنترة ابن ابن ابن ابن شداد”.