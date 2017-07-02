أفاد مصدر محلي فى محافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، بأن تنظيم “داعش” الإرهابى أعدم “صاحب خطبة موت البغدادي” وسط قضاء تلعفر غرب الموصل، بعد اتهامه بـ”إثارة الفتنة الداخلية”.

وكان المدعو “ابو قتيبة” وهو أحد المقربين جدا من زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي لمح أول أمس خلال خطبة صلاة الجمعة في قضاء تلعفر غرب الموصل إلى احتمال مقتل زعيم “داعش”.

وقال المصدر لموقع “السومرية نيوز” بأن تنظيم داعش نشر بيانا مقتضبا فى أرجاء مدينة تلعفر غرب الموصل حدد عقوبة 50 جلدة لمن يتحدث عن موت زعيمه المدعو أبو بكر البغدادى بعد جدل واسع انتشر عقب خطبة أحد المقربين منه.