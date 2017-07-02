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أمير الكويت: استنفدنا مساعي الوساطة بين قطر والخليج ونؤيد ما يقرره أشقاؤنا
الشيخ صباح الأحمد الجابر آل صباح - أمير الكويت

أمير الكويت: استنفدنا مساعي الوساطة بين قطر والخليج ونؤيد ما يقرره أشقاؤنا

2017-07-02 11:39:06
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نشر الصحفي الكويتي مبارك البغيلي، تصريحات على لسان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يؤكد بها أن كل مساعي دولته من أجل الوساطة بين قطر والخليج قد استنفدت، مشيرا إلى أنه مع كل ما يقرره الدول العربية ومؤدى له.

وكتب البغيلى عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، تصريح أمير الكويت قائلا: “لقد استنفدنا كل مساعينا من أجل الوساطة بين قطر الخليج ونحن مع كل ما يقرره أشقاؤنا ومؤيدين له”.

يذكر أن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتى بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، أجرى محادثات فى واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس تناولت آخر مستجدات الأزمة الحالية فى منطقة الخليج .

وذكر بيان للسفارة الكويتية فى واشنطن أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة أكدتا دعمهما الكامل لجهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة الخليجية ضمن إطار البيت الخليجى.

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