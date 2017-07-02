يبدأ الفنان حمدي الميرغني تصوير مشاهده بفيلم جديد خلال أغسطس المقبل لم يتم الاستقرار على اسمه، ليعود به للسينما بعد غياب موسمين، من بطولة رامز جلال، شيري عادل، أحمد فتحي.

وعلى صعيد المسرح.. يواصل الميرغني تقديم عروض “مسرح مصر” فى موسمه الجديد على مسرح أحد فنادق القاهرة، بحسب وكالة انباء “الشرق الأوسط”.

“مسرح مصر” بطولة أشرف عبد الباقى، على ربيع، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، محمد أسامة “أوس أوس، كريم عفيفى، دينا محسن” ويزو”، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوى، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوي طاهر، محمد توب، وائل العونى، مصطفى بسيط، محمد أنور.