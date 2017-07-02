الإحصاء: 10.3% تراجعا في عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج خلال 2016

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المصريين المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر تراجع خلال عام 2016 ليبلغ 367 مهاجراً (أصلى ومرافق) مقابل 409 مهاجرين (أصلى ومرافق) عام 2015 بانخفاض بلغ نسبته 10.3%.

وأوضح الإحصاء - اليوم الأحد في النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2016 - أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج بنسبة 36.8%.

وأضاف أن عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج بلغ 336 مهاجرا أصليا بنسبة 91.6%، ونحو 31 مهاجراً مرافقا بنسبة 8.4% من الإجمالى.

وبين أن إيطاليا تأتى فى المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج حيث بلغ عددهم 135 مهاجراً بنسبة 36.8% من الإجمالى.

ولفت إلى أن عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج من الذكور بلغ 330 مهاجراً بنسبة 89.9% ومن الإناث 37 مهاجرة بنسبة 10.1% من الإجمالى.

وأشار إلى أن عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية (بكالوريوس - ليسانس) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج نحو 197 مهاجراً بنسبة 55.2% من إجمالى عـدد المهاجرين الأصليين والمرافقين فى سن التعليم (10 سنوات فأكثر) البالغ عددهم 357 مهاجراً.

ويأتى المهاجرون فى الفئة العمرية (40 - 44 سنة) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج حيث بلغ عددهم 90 مهاجراً بنسبة 24.5% تليها الفئة العمرية (35 – 39 سنة) بعدد 82 مهاجراً بنسبة 22.3% من الإجمالى.

وأظهر الإحصاء أن عدد المهاجرين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية بلغ 2241 مهاجراً عام 2016 مقابل 2200 مهاجر عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 1.9% وتأتى مجموعة الدول الأوروبية فى المرتبة الأولى بعدد 1329 مهاجراً بنسبة 59.3%، تليها مجموعة الدول الأمريكية بعدد 559 مهاجراً بنسبة 24.9%،ثم مجموعة الدول العربية بعدد 267 مهاجرا بنسبة قدرها 11.9% .