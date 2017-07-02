استأنف المخرج أحمد مدحت تصوير مشاهد مسلسل “بين عالمين” بعد توقف دام أكثر من شهر لخروجه من السباق الرمضاني.

ومن المقرر أن يغادر مخرج العمل بلاتوهات التصوير أغسطس المقبل بعد الإنتهاء من عمليات المونتاج والمكساج ليتم تسليمه إلي إحدى القنوات الفضائية لعرضه خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول صراع المال والسلطة، من خلال شخصية “مروان”، صاحب شركة عقارات، ورغم التزامه دينيا إلا أنه لا يرى سوى مصلحته فقط.

“بين عالمين” بطولة طارق لطفي، هشام سليم، لقاء الخميسي، دارين حداد، حازم سمير، هاني نعيم، نور محمود، سيف هانو، أمجد مصطفى، محمد إبراهيم يسرى، كريم رفعت، مصطفى الشيمي.