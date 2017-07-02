تحدث الفنان أحمد رزق، خلال حواره في برنامج “تلاتة في واحد” مع الفنانة شيماء سيف على ” قناة “On E”، عن ذكريات طفولته، قائلًا، إنه “كان من الأشقياء ويفضل تقليد أداء المدرسين، ودائم الالتحاق بالمدارس القريبة من المنزل، حتى لا يجهد نفسه؛ لأنه من الشخصيات الكسولة”.

وأضاف رزق: “أنا كائن مقضي حياتي على كنبة، بحط الترمس، والشاي، والمياه، والأكل، وكل حاجة جنبي، عشان متحركش من مكاني”.