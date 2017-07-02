بالفيديو.. أحمد رزق: أنا كائن مقضي حياتي على الكنبة2017-07-02 11:27:50
تحدث الفنان أحمد رزق، خلال حواره في برنامج “تلاتة في واحد” مع الفنانة شيماء سيف على ” قناة “On E”، عن ذكريات طفولته، قائلًا، إنه “كان من الأشقياء ويفضل تقليد أداء المدرسين، ودائم الالتحاق بالمدارس القريبة من المنزل، حتى لا يجهد نفسه؛ لأنه من الشخصيات الكسولة”.
وأضاف رزق: “أنا كائن مقضي حياتي على كنبة، بحط الترمس، والشاي، والمياه، والأكل، وكل حاجة جنبي، عشان متحركش من مكاني”.
-
اليوم .. الزمالك في مواجهة مصيرية أمام كابس يونايتد
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي لمواجهته في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويدخل الفريق ...Sun, 02 Jul 2017 07:29:40 GMT
-
وزير البترول يشيد بالشراكة الناجحة بين مصر والإمارات
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، على عمق العلاقات الثنائية والشراكة الناجحة بين مصر والإمارات العربية المتحدة ، والتي تدعمها القيادة ...Sun, 02 Jul 2017 08:42:53 GMT
-
اجراء قرعة الحج السياحى غدا الاثنين
صرحت إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ، أن القرعة الإلكترونية للحج السياحي ستجرى غدا ” الإثنين ” ، حيث يتنافس 108 آلاف و473 مواطنًا على 36 ألف ...Sun, 02 Jul 2017 08:31:39 GMT
-
اتحاد الجاليات المصرية يشكل لجنة لمقاضاة قطر فى المحاكم الدولية
أعلن الاتحاد العام للجاليات المصرية فى الخارج عن تشكيل اللجنة المصرية لمكافحة الارهاب والتطرف والدول الداعمة لهم والتى تطلق حملة لمقاضاة قطر فى المحاكم الدولية ...Sun, 02 Jul 2017 08:29:29 GMT
-
وزيرة التضامن الإجتماعي: 700 ألف مواطن صرفوا معاشاتهم بالزيادة الجديدة
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ، انتظام عمليات صرف المعاشات لليوم الثانى على التوالى من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وكذلك ...Sun, 02 Jul 2017 07:59:47 GMT
-
أحمد كمال: كاملة أبو ذكري هي من رشحتني لـ"واحة الغروب"
قال الفنان أحمد كمال إنه قرأ رواية “واحة الغروب” للكاتب بهاء طاهر حوالي 12 مرة لدرجة أنه يكاد يكون قد حفظها قبل أن يشارك في مسلسل بنفس الاسم عرض في رمضان الماضي. ...Sun, 02 Jul 2017 07:42:59 GMT
-
"بلومبرج" حول الأزمة القطرية: الأسوأ لم يأت بعد
ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في تقرير لها عن الأزمة القطرية أن الأسوأ لم يأت بعد، فالدول الخليجية لا تزال تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر، ولم ...Sun, 02 Jul 2017 07:15:59 GMT
-
زيادة عدد المواليد في سويسرا منذ 45 عاما
شهدت سويسرا مجئ المزيد من المواليد في عام 2016 أكثر من أي عام آخر منذ عام 1972 . وأفاد المكتب الاتحادي للإحصاء بأن عدد المواليد ارتفع بنسبة 5ر1 % في العام السابق إلى 87 ألفا ...Sun, 02 Jul 2017 06:58:26 GMT
-
زيارة السيسي للمجر ...مرحلة جديدة لدعم وتوطيد العلاقات بين القاهرة وبودابست
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم /الأحد/ زيارة تستغرق ثلاثة أيام لدولة المجر تلبية لدعوة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ، لحضور قمة تجمع دول”الفيش جراد” الذى ...Sun, 02 Jul 2017 06:31:22 GMT