توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس العاصمة طوكيو، وهو أول اختبار لتوجهات الناخبين في العاصمة اليابانية، منذ أن تولت يوريكو كويكي منصب حاكم المدينة في أغسطس العام الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة “جي.جي.برس” اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وينصرف اهتمام المراقبين إلى ما إذا كان حزب “تومين فرست نو كاي” الذي تتزعمه كويكي، والمجموعات التي تدعمها سيفوز بأغلبية 64 مقعدا على الأقل في مجلس العاصمة المكون من 127 عضوا.

ويسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي، بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي، للإبقاء على وضعه كأكبر مجموعة في المجلس، لكنه يكافح وسط انتقادات شعبية لما يزعم من محاباة شينزو بشأن خطة لإنشاء إحدى المدارس.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الانتخابات مساء اليوم، ومن المحتمل أن تؤثر نتائج الانتخابات على السياسات الوطنية أيضا.

ويتنافس في الانتخابات 259 مرشحا عن أكثر من 42 دائرة انتخابية، ويمثل عدد المرشحين ثاني أكبر عدد منذ تحديد العدد الإجمالي الحالي للمقاعد في عام 1997، وتمثل النساء رقما قياسيا للمقاعد هو 65 مقعدا.