قتل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحامكم في تركيا في منطقة “قلقلي” التابعة لمدينة “وان” بكردستان تركيا، آيدن آهي، بعد مدة قصيرة من اختطافه.

وذكرت شبكة “رووداو” فإن مجموعة مسلحة خطفت نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في منطقة “قلقلي” التابعة لمدينة “وان”، آيدن آهي، عند الساعة 22:30 من ليلة أمس.

وبعد مدة قصيرة وُجد، آيدن آهي، في حي “شمس الدين” بتلك المنطقة، وهو يعاني من إصابات، ونقل إلى المستشفى الحكومي في منطقة “قلقلي”، حيث فارق الحياة هناك، في حين بدأت القوات الأمنية بعملية موسعة في تلك المنطقة. وهناك ادعاءات بأن “مقاتلي حزب العمال الكردستاني هم الذين قتلوا نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في منطقة “قلقلي” التابعة لمدينة “وان” بكردستان تركيا، آيدن آهي”، بحسب وكالة أنباء “DHA” التركية.