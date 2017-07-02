تراجعت سوق الأسهم القطرية، في المعاملات المبكرة الأحد، مع حلول الموعد النهائي لقبول الدوحة قائمة المطالب التي قدمتها 4 دول عربية، فيما ارتفعت المؤشرات المصرية والسعودية والكويتية.

فبعد 45 دقيقة من بدء التداولات، انخفض مؤشر بورصة الدوحة 2 %، بحسب رويترز.

وفي المقابل صعدت بورصة مصر صباحا، بارتفاع المؤشر المصري الرئيسي 0.19 % إلى 13421.35 نقطة، وزيادة المؤشر الثانوي 0.07 % إلى 649.88 نقطة، وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية صباحا 25.247 مليون جنيه.

وارتفعت أيضا الأسهم الكويتية في التداولات الصباحية 0.24 % إلى 6778.9 نقطة، وبلغ إجمالي القيمة المتداولة مليون دينار، بعد مرور 40 دقيقة على بدء الجلسة.

كما صعدت البورصة السعودية صباحا، لترتفع 0.55 % إلى 7468.75 نقطة، فيما هبط مؤشر دبي 0.3 %، كما انخفض مؤشر أبوظبي أيضا.