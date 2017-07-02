ذكرت إدارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة التابعة للدفاع الوطني الصيني، أنه من المقرر أن تطلق الصين اليوم الأحد، صاروخ لونج مارش -5 واى-2، ثاني صاروخ ناقل ثقيل في البلاد، من مركز فضاء ونتشانج في مقاطعة هاينان بجنوب الصين.

وبعد أن وصل الصاروخ إلى قاعدة الإطلاق في وقت مبكر من مايو الماضي تم اختباره هناك. وقام لونج مارش -5 برحلته الأولى في شهر نوفمبر 2016 في ونتشانج.