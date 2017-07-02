مندوب مصر في جنيف : لا تزال قطر تسعى إلى تدويل مقاطعة الدول العربية الأربع لها2017-07-02 12:04:49
فند مندوب مصر الدائم لدي المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان الادعاءات القطرية ودحضها خلال اجتماعات لمنظمات الأمم المتحدة المعنية.
وبحسب بيان للسفير عمرو رمضان قال فيه إنه لا تزال قطر تسعى إلى تدويل مقاطعة الدول العربية الأربع لها (السعودية- الإمارات- البحرين- مصر) إثر سياساتها التى لا تستهدف خير المنطقة وشعوبها بما فيها الشعب القطرى الشقيق الذى يبقي جزءًا لا يتجزأ من النسيج العربى.
ولفت رمضان الي أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحركات قطرية للشكوى من إجراءات المقاطعة سعياً وراء استعطاف أى طرف خارجى أو دولى مع محاولاتها تصوير نفسها كضحية مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة إلى الحد الذى دفعها إلى إثارة أمر المقاطعة فى عدد من المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للطيران المدنى ومنظمة التجارة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
حيث شهدت أروقة منظمة التجارة العالمية في جنيف قيام وفد قطر بإثارة موضوع الإجراءات الأخيرة على مجلسى التجارة فى الخدمات وفى السلع وهما جهازان رئيسيان للمنظمة.
وأوضح المندوب الدائم لمصر فى جنيف أن مصر شاركت في تحرك رباعى مع السعودية والامارات والبحرين لمواجهة المساعي القطرية، مشيراً إلى أن وفد قطر أبلغ الدول الأعضاء بالمنظمة بأن الاجراءات التي اتخذتها هذه الدول تتعارض مع أحكام النظام التجارى العالمى، ومع بنود الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات، وهو ما تم الرد عليه ودحضه فى بيان مشترك من الدول الأربع واضح وقوى أكد أن كافة هذه الإجراءات لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتأتي في إطار الاستثناء الخاص بحالات الطوارئ في العلاقات الدولية والمنصوص عليه في المادة الحادية والعشرين من اتفاقية الجات، والمادة الرابعة عشر من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، واللذان يسمحان بتقييد العلاقات التجارية مع أى دولة عضو فى المنظمة عند حدوث ظروف طارئة فى العلاقات الدولية تؤدى لتهديد المصالح الأمنية لا سيما نقل الأسلحة والذخائر ووسائل الحرب الأخرى إلى تنظيمات عسكرية، وهو الدافع الرئيسى للإجراءات كما تم إيضاحه منذ اليوم الأول.
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