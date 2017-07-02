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"حلاوة شمسنا" يقدم العرض الثاني لمسرحية "ضفاير" يوم 10 يوليو
مسرح

"حلاوة شمسنا" يقدم العرض الثاني لمسرحية "ضفاير" يوم 10 يوليو

2017-07-02 11:22:50
وكالات

يستعد فريق “حلاوة شمسنا” المسرحي لعرض مسرحية “ضفاير” يوم 10 يوليو الجاري كعرض ثاني، ضمن احتفالية ينظمها دير السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالمقطم.
مسرحية “ضفاير” قدمها فريق حلاوة شمسنا للمرة الأولى ضمن احتفالية يوم المرأة العالمي التي أقيمت بمكتبة مصر الجديدة هذا العام، وهو عرض اجتماعي كوميدي يتناول قضايا المرأة في 2017 من وجهة نظر نسائية، تأليف وإخراج ناجي عبد الله، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
جدير بالذكر أن “حلاوة شمسنا” فريق مسرحي حر، قدم العديد من العروض المسرحية منها عروض مايم ومونودراما وديودراما وعروض من ورش ارتجالية للفريق وعروض تفاعلية مع الجمهور، وكان للفريق مشاركات اجتماعية وخيرية، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المناسبات منها يوم المسرح العالمي، ويوم السلام، ويوم المرأة العالمي.

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