يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة جلسة مباحثات مع وفد من الكونجرس الأمريكي يضم روجر ويكر، رئيس لجنة السياسة والأمن بمجلس النواب الأمريكي.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات “المصرية – الأمريكية” سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، لا سيما على الصعيدين البرلماني والأمني، فضلا عن تعزيز الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب، الذي يأتي على رأس التحديات الخطيرة التي يتعرض لها الشرق الأوسط والعالم.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز وتنمية العلاقات الإستراتيجية بالولايات المتحدة في جميع المجالات ومجمل التطورات على الساحة الإقليمية وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

كما تشهد الجلسات أهمية تضافر الجهد الدولي للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف الذي أصبح يهدد العالم بأكمله والدول الداعمة له والتأكيد على أهمية دور مصر في المنطقة بوصفها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف بجانب الخطوات التنموية المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي.

وتستعرض المباحثات جهود الحكومة المصرية في توفير مناخ جاذب للاستثمار وترحيب مصر باستقبال الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات وعزم الحكومة المصرية على مواصلة عملية التطوير السياسي والاقتصادي، واتخاذ القرارات الصعبة التي طال انتظارها لعقود طويلة إيمانا منها بأن موقع مصر ودورها الإقليمى والدولى وتطلعات شعبها كلها أمور تقتضي أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.

ومن المقرر أن يؤكد الوفد الأمريكي أهمية دور مصر باعتبارها أحد القوى الرئيسية والفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وما تبذله من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التطرف والإرهاب، فضلا عن استعراض عناصر الرؤية المصرية تجاه تلك الأزمات والجهود التي تقوم بها مصر للمساعدة في تعزيز الاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول لها.