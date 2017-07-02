صدمت والدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجميع أثناء حفل زفاف ابنها، عندما ارتدت فستانا أثار ضجة، لمخالفته الأعراف والتقاليد الأرجنتينية.

وظهرت سيليا ماريا كوشيتيني، والدة ميسي، مرتدية فستانا أبيض، مشابها لفستان العروس أنتونيلا، وهو أمر مرفوض في أعراف الزواج في بلدان كثيرة، منها الأرجنتين.

ووفقا لصحيفة “ذا صن”، أشارت تقارير إلى أن عائلتي الزوجين حجزا طابقين مختلفين في الفندق الذي استضاف الحفل، وذلك لخلافاتهما الشديدة.

ويعتبر ارتداء الفستان الأبيض لغير العروس مهينا في الأعراف الارجنتينية، لأنه قد يكون محاولة لـ”سرقة الأنظار” من العروس في يومها الخاص.

وأقيم حفل زفاف مهاجم برشلونة ورفيقة دربه أنتونيلا روكوزو، الجمعة، في مدينة روزاريو بالأرجنتين، أمام عدسات وسائل الإعلام، وحشد من نجوم كرة القدم.