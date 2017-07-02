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العثور على مومياء عمرها أكثر من 1700 سنة في الصين
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

العثور على مومياء عمرها أكثر من 1700 سنة في الصين

2017-07-02 11:09:29
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عثر مجموعة من علماء الآثار، خلال عمليات التنقيب، على مومياء لرجل عمرها أكثر من 1700 سنة، حيث تعد من أقدم المومياء التي عثر عليها في هذه المنطقة.

وأجريت الحفريات على أراضي هضبة تشينغهاي-التبت في شمال غرب الصين. ووفقا للعلماء فإن طول المومياء بلغ 162 سم، وأن الرجل قد توفي في سن الأربعين من عمره.

وأضاف العلماء أن الشعر وجلد المومياء في حال جيدة. وأعلنوا عن نيتهم بإرسالها إلى متحف الإثنولوجيا في مقاطعة هايز الذاتية الحكم.

ويشار إلى أن العلماء مازالوا يواصلون دراسة المومياء، ويخططون لإجراء فحص الحمض النووي لتحديد عرق الرجل، وإذا أمكن، لتحديد هويته.

وقد وجد بالقرب من المومياء بعض الأقمشة وحافر حصان بالإضافة إلى جلد غنمة، ومن لمرجح أن هذه الأشياء كانت تدفن مع الأشخاص البارزين في المجتمع.

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