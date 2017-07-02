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"أشيمبونج" عن تصريحات "كوليبالي": "أنا مسيحي ولم أجبر على الصلاة"
أشيمبونج

"أشيمبونج" عن تصريحات "كوليبالي": "أنا مسيحي ولم أجبر على الصلاة"

2017-07-02 11:09:13
متابعات

قال اللاعب الغاني “بنجامين أشيمبونج”، في تعليقه على تصريحات اللاعب سليمان كوليبالي ضد مصر والنادي الأهلي، إنه كان حزينا عما سمعه عن قضية كوليبالي، موضحا أنه يعتقد أنه قد أخطأ، متابعا: “لو كنت غير سعيد في أي نادي، عليك أن تواصل العمل لكي تكتسب احترام الناس، أو تجلس مع المسؤولين وتطلب أن تغادر، وهذا أفضل من الهروب”.

وأضاف “أشيمبونج”، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج “الحريف” الذي يعرض على قناة “dmc sports”، أنه يعتنق الديانة المسيحية، ولم يواجه أمرا كالإجبار على الصلاة، متابعا: “اللاعيبة كانت بتهزر معايا تقولي تعالى صلي، لكن محدش بيجبرني على أني أصلي”.

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