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بالفيديو.. أغنية آمال ماهر وماجد المهندس الجديدة تتخطي 5 مليون مشاهدة
آمال ماهر وماجد المهندس

بالفيديو.. أغنية آمال ماهر وماجد المهندس الجديدة تتخطي 5 مليون مشاهدة

2017-07-02 11:03:58

تخطى فيديو كليب أغنية “أعترف” ، لكل من الفنانة آمال ماهر، والفنان ماجد المهندس، الـ“5” مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وذلك في 5 أيام من طرحه.

“أعترف” تم تصوير العمل في تركيا تحت إدارة المخرج التركي الشهير عمر فاروق، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام استخدمت خلالها أحدث التقنيات السينمائية، مع اختيار أماكن التصوير، بشكل يتناسب ويتلاءم مع كلمات وألحان الدويتو.

يذكر أن آخر أعمال المطربة آمال ماهر كان ديتو أيضًا جمعها مع المطرب الخليجى راشد الماجد بعنوان “لو كان بخاطرى”.



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