قال حزب التجمع اليمني للإصلاح، الأحد، إنه أغلق موقعه الإلكتروني مؤقتاً، بعد تعرضه لمحاولات اختراق.

وقال الحزب في بيان له، إن موقعه الإلكتروني “تعرض لمحاولة اختراق مستمرة وممنهجة، في الوقت الذي يقوم موقع الحزب بتقديم رسالة إعلامية متميزة داعمة للشرعية والتحالف العربي، في مواجهة الانقلاب الغاشم”.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء “استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح”.

وأدانت هيئة تحرير موقع الحزب محاولات الاختراق، التي قالت إنها تأتي “في ظرف شديد الحساسية، لمحاولة النيل من الإصلاح والإساءة له ولوسائل إعلامه”.

وأضاف البيان أنه “نتيجة لذلك فقد تم إغلاق الموقع بشكل مؤقت إلى حين تتم معالجة الأمر”، دون أن يوضح موعدًا لعودة الموقع للعمل.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الموقع لمحاولات اختراق، حيث تم اختراق موقع الحزب أواخر عام 2015، وإصدار مقالة افتتاحية باسم قيادة الحزب، تتحدث عن خلاف بين دول التحالف العربي، ما أثار جدلاً كبيراً في حينها.

ويخشى الحزب من تكرار التجارب السابقة، واختراق موقعه، وإصدار بيانات تتعلق بالأزمة الخليجية الراهنة، وخصوصاً في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة.

وتشهد المنطقة توترًا إثر الأزمة الخليجية، التي بدأت في 5 يونيو/ حزيران المنصرم، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاثة الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة.

وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.

واعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية، ولا متوازنة، وغير منطقية، وغير قابلة للتنفيذ”.