أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية الأحد بأن تنظيم (داعش) نشر بيانا مقتضبا في أرجاء مدينة تلعفر غرب الموصل حدد فيه عقوبة 50 جلدة لمن يتحدث عن موت زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وذلك بعد جدل واسع انتشر عقب خطبة لأحد المقربين منه مؤخرا.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن المصدر القول إن “تنظيم داعش نشر بيانا مقتضبا في أرجاء تلعفر غرب الموصل حدد عقوبة 50 جلدة لمن يتحدث عن موت البغدادي، في رد فعل مفاجئ من قبل التنظيم الذي التزم الصمت حيال مصير زعيمه”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “خطبة أبو قتيبة، وهو أحد المقربين جدا من البغدادي، أول من أمس الجمعة، في أحد مساجد تلعفر لمحت بشكل واضح لمقتل البغدادي، ما أثار جدلا واسعا”.

ولفت إلى أن “لجوء داعش للعقوبة تأتي تحسبا من حصول انشقاقات أو انهيارات في صفوفه أو الاقتتال الداخلي للاستحواذ على المناصب نظرا لوجود إشكالات وخلافات واسعة في هذا الإطار”.